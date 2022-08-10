سلطات زابوروجيه: كييف تتعمد قصف المحطة النووية لإجبار روسيا على الانسحاب

قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روجوف، إن سلطات كييف تتعمد قصف المحطة النووية في زابوروجيه (ZNPP) من أجل إجبار روسيا على سحب جيشها من هناك.

وأضاف روجوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أنه منذ عدة أسابيع كانت المخابرات الأوكرانية تجمع معلومات استخباراتية فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وبعد ذلك بدأت الهجمات بطائرات الاستطلاع والهجوم ونظام إطلاق الصواريخ بعيد المدى للقوات المسلحة الأوكرانية على هذه المحطة (الكهرذرية).

وأشار عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه أن أوكرانيا لا تفكر في العواقب بالنسبة لأوروبا من خلال مهاجمة منشأة نووية.





