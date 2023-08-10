بيراميدز يعلن تعاقده مع مهند لاشين

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع لاعب منتخب مصر مهند لاشين، قادما من صفوف نادي فيوتشر.

وبدأ لاشين مشواره في النادي الإسماعيلي، ولعب من قبل في صفوف نادي بيراميدز بمسماه القديم، منذ عام 2016، ثم انتقل بعدها إلى طلائع الجيش ثم لمع نجمه مع فيوتشر خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددا إلى نادي بيراميدز مرة أخرى.

ولعب مهند لاشين 147 مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، ولعب في كأس مصر 10 مباريات وصنع هدفا، ولعب كذلك 9 مباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا، كما لعب السوبر المصري مرة واحدة وتوج باللقب مع نادي طلائع الجيش.