واشنطن: انتقادات وزير المالية الإسرائيلي بشأن اتفاق غزة سخيفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الحكومة الأمريكية بشدة تحذيرات إسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعلى وجه التحديد، وصف المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة، تصريح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول المفاوضات بأنه "شائن وسخيف".

وقال كيربي: "أريد فقط أن أؤكد على مدى خطأ ذلك، ليس فقط من حيث الجوهر، ولكن أيضا يعرض حياة الرهائن للخطر ويتعارض مع مصالح الأمن القومي لإسرائيل".

وكان سموتريتش قد وصف اتفاق غزة بأنه "فخ خطير" بعد مطالبة الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، بإبرام اتفاق فوري بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب سموتريتش، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "هذا من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة قبل تدمير منظمة حماس الفلسطينية ويسمح لها بإعادة تنظيم وقتل اليهود مرة أخرى".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترسل "وفقا لاقتراح الولايات المتحدة والوسطاء" وفدا إلى مكان لم يتم تحديده بعد في 15 أغسطس "لتحديد تفاصيل تنفيذ الاتفاق".

وحث سموتريتش نتنياهو على عدم الوقوع في الفخ والانحراف عن خطوطه الحمراء.

وأكد كيربي، أن سموتريتش كان يقترح بشكل أساسي أن الحرب يجب أن تستمر دون توقف ودون اعتبار لحياة الرهائن، قائلا: "حججه خاطئة تماما. إنهم يضللون الجمهور الإسرائيلي".

وشدد كيربي على أن الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عدة أشهر، يحمي بشكل كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل.

وقال: "معظم الشخصيات القيادية في حماس قد ماتت الآن، وتم تدمير الهيكل العسكري المنظم لحماس".

وتابع: "لقد أكملت إسرائيل الآن جميع أهدافها العسكرية الرئيسية تقريبا بخلاف هدف الحرب الصريح المتمثل في إعادة الرهائن إلى الوطن".