تصدر مسلسل إلا أنا "حكاية تقلها دهب" الأكثر مشاهدة على منصة watch it المصرية، وذلك بالتزامن مع وجود بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024، والمسلسل من إنتاج عام 2021، ولكن أجواء المنافسة والحديث عن الألعاب الفردية والجماعية على منصات التواصل الاجتماعي ربما جذب الجمهور لمشاهدة حكاية تتعلق بالرياضة من الدرجة الأولى.

لماذا عاد المسلسل لقائمة المشاهدة ؟

تدور أحداث حكاية تقلها دهب، إحدى حكايات مسلسل إلا أنا، حول قصص 3 فتيات مصريات من بطلات الرياضة، وهن فريال أشرف التي تُوجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.

لعب أدوار الشخصيات النسائية الثلاث في المسلسل، سارة عبدالرحمن في شخصية هداية ملاك، صاحبة الميدالية البرونزية في التايكوندو، ومثلت هند عبدالحليم دور فريال أشرف بطلة الكارتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة.

ركز المسلسل من خلال حكاية تقلها دهب على المعوقات التي تواجه الفتيات في مجال الرياضة سواء في المجتمع أو أسرهن، وتعرض لبعض المشاكل التي واجهت البطلات المصريات قبل أن يصبحن من المشاهير في الوسط الرياضي المصري.

كانت حكاية تقلها دهب من مسلسل إلا أنا، الحكاية التاسعة من الجزء الثاني من العمل، والأخيرة في الموسم الثاني، وشارك في بطولة المسلسل منال سلامة، وفيدرا، وياسر علي ماهر، وشريف حلمي، وماجد أباظة، وسمير بدير، وهو فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

يمكن اعتبار عودة العمل مرة أخرى لجذب انتباه الجمهور لكونه يسرد قصصا حقيقية عن بطلات رياضيات، ويعيد إلى الأذهان رفع علم مصر في الرياضات المختلفة التي شاركت فيها الفتيات، وذلك بالتزامن مع تردد اسم مصر في البطولة الحالية، المقامة في العاصمة الفرنسية باريس والتي سوف تنتهي في 11 أغسطس الجاري.

وتعد حكاية تقلها دهب من الأعمال الفنية النادرة في مجال دعم الرياضات الفردية والمشاركات النسائية عامة، حيث لم يتم تقديم عمل فني سواء تلفزيوني أو سينمائي مشابه له قبل ذلك، مما يجعله المرجع الأساسي للمشاهد عند التفكير في مشاهدة قصص حقيقية حول بطلات مصريات، حيث إن أغلب الأفلام أو المسلسلات عند التطرق لتقديم معالجة فنية عن رياضة ما تكون كرة القدم هي الاختيار الأول، وعادة تقدم في سياق كوميدي.



