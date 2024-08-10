إدانات عربية لقصف الاحتلال لمدرسة التابعين: يجب وقف المجازر الجماعية

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أدانت عدة دول عربية قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف، اليوم السبت، مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في شرق غزة.

وقالت الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين شرق غزة"، مؤكدة أنه "يجب وقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال".

وأضافت: "نستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

من جهتها، أدانت الخارجية القطرية، بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة، مطالبة "بتحقيق دولي يشمل إرسال محققين أمميين لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال للمدارس".

وقالت: "ندعو المجتمع الدولي لحماية النازحين ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته لإجبارهم على النزوح قسرا".

وبدورها، أدانت الخارجية اللبنانية "القصف الممنهج وقتل الأطفال والمدنيين دليل على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي".

وقالت الخارجية اللبنانية، إن "ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين كلما تكثفت جهود وقف إطلاق النار يثبت نية إسرائيل إطالة الحرب"، داعية "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد لحماية الفلسطينيين بغزة ووضع حد للكارثة الإنسانية".

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.