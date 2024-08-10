أحمد السقا يروي قصة صفعة واحدة تلقاها طوال حياته: سببها تهديد بالانتحار

روى الفنان أحمد السقا، قصة صفعة واحدة تلقاها على وجهه وكانت من والده، وكان سبب تهديد بالانتحار.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «بيت السعد» الذي يُقدمه الفنانان الشقيقان عمرو وأحمد سعد، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء السبت، إنّ الصفعة كانت لمشادة مع والدته، حيث كانوا يقطنون في الطابق الخامس، وكان يبلغ نحو 18 سنة في ذلك الوقت.

وأضاف أنه وقف على النافذة، وهدَّد بإلقاء نفسه إذا اقترب أحد منه، موضحًا أنه والده وقف أمامه وطالبه بالقفز رغم أن العلاقة بينهما كانت صداقة قوية.

وأشار إلى أنّ والده أخذ يقترب منه حتى جذبه من بنطاله ووجه له صفعة، معقبا: «سمعي بقى تقيل بسبب القلم لإن والدي كان بيلعب ملاكمة وهو صغير»، في إشارة إلى قوة الصفعة.

ونوه بأنه شعر بالحزن الشديد ودخل في حالة اكتئاب لعدة أيام، حتى دخل والده عليه الغرفة، وروى: «قالي أنا مضربتكش علشان زعقت مع والدتك.. أنا عارف إنك متربي.. أنا ضربتك علشان إنت قلت هنط ومش نطيت».



