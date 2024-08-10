الزمالك يشكو مهيب عبد الهادي للنائب العام

قرر نادي الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد مهيب عبد الهادي، الإعلامي بقناة إم بي سي مصر، بسبب تلميحه بوجود فساد مالي في إحدى تعاقدات نادي الزمالك مؤخرًا.

وكتب أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر تقديم شكوى رسمية ضد مهيب عبد الهادي إلى المجلس الأعلي للإعلام.

بالإضافة إللا تقديم شكوى رسمية ضد الإعلامي مهيب عبد الهادي للنائب العام وإقامة الدعوى القضائية في حقه.

وجاء ما كتبه أحمد سالم كالتالي:

بعد أن تخطى البعض الحدود المسموحة في النقد، و تجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح والإدعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين وهو ما يتنافى تمامًا مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك تقرر ما يلي:

1- أولا.. تقديم شكوي إلى المجلس الأعلى للإعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك، سعيًا وراء التريند دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق أكبر قلعة رياضية في مصر، وكانت الطامة الكبرى عندما أدعي بالكذب والضلال عن وجود عمولات بمبالغ كبيرة في إحدى الصفقات رغم ما أعلنه النادي بالأرقام.

ثانيا.. تكليف السيد المستشار القانوني كمال شعيب، بتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة الدعوى القضائية في حق المدعو مهيب عبد الهادي، لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك وإطلاقه لشائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوى فاسد أو مخطيء، لذا كان اللجوء إلى منصات قضاء مصر الشامخ هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوي الشفافية.