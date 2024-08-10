والد محتجز إسرائيلي: كلما اقتربنا من إبرام صفقة يفشلها نتنياهو بعملية

اتهم والد أسير إسرائيلي محتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات التبادل.

وقال: "كلما اقتربنا من إبرام صفقة تبادل يفشلها نتنياهو بعملية لإرضاء وزيرين متعطشين للدماء".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت شروط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن صفقة التبادل، حيث قالت مصادر مطلعة إن "إسرائيل تطالب بالاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية".

وأضافت المصادر، أن "إسرائيل تطالب بطرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع غزة"، مشيرين إلى أن الاجتماع المرتقب الخميس المقبل هو اجتماع الفرصة الأخيرة.

في السياق ذاته، كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قد وجه انتقادات لصفقة التبادل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت تحاول فرض اتفاقية استسلام على إسرائيل.

ورد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بحدة على تلك الانتقادات، واصفا إياها بأنها سخيفة ومهينة، مؤكدا أن دعم بايدن للصفقة يتماشى مع حماية الأمن الإسرائيلي وليس تقويضه، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وأوضح كيربي، أن الرئيس جو بايدن أصدر تعليماته للجيش الأمريكي بمواصلة الدفاع عن إسرائيل من الهجمات الإيرانية.

وانتقد كيربي، سموتريتش بسبب زعمه إعطاء الأولوية للمواقف الأيديولوجية على حياة المحتجزين، بما في ذلك المواطنين الإسرائيليين والأمريكيين.

وصاغ موقف سموتريش على أنه استعداد للتضحية بالأرواح من أجل مواقف سياسية أو استراتيجية، على عكس القيم الأمريكية والإسرائيلية المتمثلة في حماية الأرواح.



