 وزير خارجية بريطانيا: أشعر بالرعب جراء الغارة الإسرائيلية على مدرسة التابعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية بريطانيا: أشعر بالرعب جراء الغارة الإسرائيلية على مدرسة التابعين

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني
ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني

نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:32 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:32 م

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، أشعر بالرعب جراء الغارة الإسرائيلية على مدرسة التابعين في غزة.

وأضاف: "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار وإطلاق الرهائن ووقف القيود على المساعدات".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إسرائيلية زعمها أن "نحو 20 من مقاتلي حركة حماس والجهاد الإسلامي كانوا في مدرسة التابعين التي استهدفها القصف في غزة".

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.


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