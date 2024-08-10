"الأهلي بطلا للدوري الـ 44 في تاريخه"، عندما تسمع هذا الخبر لا تشعر باختلاف كثيرًا مما حققه الأهلي في الموسم الحالي بالأخص بعدما فاز تقريبًا بجميع البطولات تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري المصري في نسخته الحالية 2023-24 بعدما انتصر على سموحة بهدف دون رد في لقاء أقيم يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة 24 لبطولة الدوري.

ورغم مواصلة النادي الأهلي كسر الأرقام القياسية في البطولات المحلية والأفريقية، إلا أنه منذ عام 2019 وتحديدًا منذ وعود الجيل الحالي بحق الرد قاريًا وأفريقيًا ومحليًا، ولا يزال لا يشبع من التتويج بالبطولات.

الأهلي منذ الهزيمة الكارثية التي تلقاها من فريق صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 5-0، وبعدها فشل لاعبو الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في لقاء أقيم في برج العرب، ووعد الجيل الحالي بحق الرد في جميع البطولات.

وعود هذا الجيل لم تبتعد إطلاقًا عن الواقع، بل حقق الأهلي منذ هذه الهزيمة 17 بطولة وخسر 8 بطولات فقط.

فباستثناء بطولتي الدوري الأفريقي التي شارك فيها الأهلي في نسختها الماضية لأول مرة وخرج منها من الدور نصف النهائي أمام صنداونز، وكأس الرابطة المصرية، لم إلا 8 بطولات فقط، ليحتكر الكرة المصرية والقارية بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك فتوج ببرونزية المركز الثالث في كأس العالم للأندية في 3 نسخ، وخسرها في نسخة واحدة.

ليكون مجموع بطولاته منذ الهزيمة الكارثية من صنداونز كالتالي:

خسارة 8 بطولات + برونزية كأس العالم للأندية، والفوز بـ 17 بطولة + 3 برونزيات لمونديال الأندية.

موسم 2018-2019

خسارة.. كأس مصر فقط.

تُوج.. الدوري المصري، كأس السوبر المصري.

موسم 2019-2020

خسارة.. كأس السوبر المصري.

تُوج.. الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر.

موسم 2020-2021

خسارة.. الدوري المصري، كأس السوبر المصري، كأس مصر.

تُوج.. دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأفريقي.

موسم 2021-2022

خسارة.. الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا.

تُوج.. كأس السوبر الأفريقي، برونزية كأس العالم للأندية، كأس السوبر المصري، كأس مصر.

موسم 2022-2023

خسارة.. برونزية كأس العالم للأندية

تُوج.. دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، كأس السوبر المصري، كأس مصر.

موسم 2023-2024

خسارة.. كأس السوبر الأفريقي + اعتذر عن عدم استكمال بطولة كأس مصر.

تُوج.. الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، كأس السوبر المصري.