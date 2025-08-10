شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا واسعًا من المصطافين هربًا من حرارة الطقس، حيث رفعت الرايات الخضراء في القطاع الشرقي، فيما رُفعت الرايات الصفراء على الشواطئ بالقطاع الغربي والعجمي، مع تسجيل درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والمحسوسة 37 درجة.

وأبدى عدد من المصطافين سعادتهم بالأجواء الصيفية في الإسكندرية، مشيرين إلى أن البحر يخفف من حدة الحر، وأن الخدمات على الشواطئ متميزة، فيما أكد آخرون ضرورة التزام الجميع بتعليمات المنقذين حفاظًا على السلامة.

وقال علي حسن، أحد رواد شاطئ السيالة، إنه يحرص على زيارة الإسكندرية كل صيف، معتبرًا أن البحر أفضل وسيلة للهروب من حرارة الجو، مشيدًا بتوافر الخدمات ونظافة الشاطئ.

وقال خالد إبراهيم، إن أجواء الإسكندرية هذا العام مميزة، وإن البحر يمنح شعورًا بالانتعاش، مؤكدة التزامها وأسرتها بتعليمات المنقذين خاصة مع ارتفاع الأمواج في بعض الشواطئ.

وقال ميسره محمد، أحد مسؤولي شاطئ السيالة، إن فرق الإنقاذ منتشرة بطول الشاطئ، مع التشديد على متابعة حالة البحر أولًا بأول للتعامل السريع مع أي طارئ، مضيفًا أن جميع غرف خلع الملابس والحمامات جاهزة ومجانية لرواد الشاطئ.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، دعت المواطنين للاستمتاع بالبحر والتقاط الصور التذكارية، مؤكدة أن الرايات الخضراء مرفوعة في القطاع الشرقي، بينما ترفع الرايات الصفراء في القطاع الغربي والعجمي مع ارتفاع الأمواج نسبيًا، ما يستدعي الانتباه لتعليمات المنقذين.