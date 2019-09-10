ردود أفعال إيجابية لفيلم «بعلم الوصول» في مهرجان تورنتو

حقق الفيلم المصري "بعلم الوصول" ردود أفعال إيجابية، بقسم استكشاف في مهرجان تورنتو الذي يقام حاليا.

الفيلم عرض يومي ٦ و٧ من سبتمبر الجاري بحضور مخرجه هشام صقر والفنانين بسمة وبسنت شوقي.

وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد بعد إنتهاء العرضين.



وسيقام العرض الثالث والأخير يوم ١٥ من سبتمبر الجاري.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى. تدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" هشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا: " انا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان تورنتو وأرى أن حركة السينما المصرية في آخر كام سنة شئ ايجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة التي تليها". معربا عن فخره بردود الفعل التي حققها الفيلم في العرضين الأولين له.

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة بالإضافة لكونها مسابقة ضمت عدد أخر من الافلام العربية وهو دليل على تطور السينما العربية وهو شئ يسعدها للغاية وهي شخصيا قد جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لـ فينسيا وهو شئ مفيد للغاية للفنان وصناعة السينما في الوقت نفسه.

وهي تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف وردود الفعل الإيجابية للغاية العرضين.