إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل

تسبب إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة على مدن ومستوطنات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وهروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أحد الملاجئ.

ودوت صافرات الإنذار في أشدود وعسقلان والمجلس الإقليمي لساحل عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة، فيما هرع المستوطنون للملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدن أسدود وعسقلان ومستوطنات" غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر نتنياهو لحظة خروجه من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة انتخابية بمستوطنة أسدود، متجها إلى أحد الملاجئ للاختباء من القذائف الصاروخية.