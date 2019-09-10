تبدأ معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة، وطلاب شهادات المعادلة العربية لتسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة 10%، حتى مساء يوم الجمعة المقبلة.

وشدد مكتب التنسيق، فى بيان أمس، على الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقليل الاغتراب المتضمنة أن التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، وكذلك التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

وأعلن المكتب إرسال كشوف الترشيحات النهائية لشئون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة التحويلات الالكترونية مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكترونى فى إتاحة تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة والبالغ عددهم 11730 طالبا، وكذلك الطلاب المستنفذين رغباتهم والبالغ عددهم 2757 طالبا وطالبة من القسم العلمى و903 طلاب وطالبات من القسم الأدبى خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

وأعلنت القائمة بأعمال عميد كلية الألسن جامعة عين شمس سلوى رشاد، نتيجة التنسيق الداخلى لأقسام الكلية المختلفة، كما بدأت الكلية استقبال أوراق الطلاب الجدد المرشحين بالفرقة الأولى.

وأكدت رشاد أن نتيجة التنسيق الداخلى للطلاب تم إعلانها على الموقع الرسمى للكلية، واستقبلت إدارة شئون الطلاب أمس، طلاب أقسام اللغات الروسية والتشيكية والإسبانية، وتستقبل طلاب اللغة الألمانية اليوم، وطلاب قسمى اللغة الإيطالية والصينية غدا.