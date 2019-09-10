الرئيس العراقي يدعو لاستنفار الجهود لمنع تكرار حادث تدافع كربلاء

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم /الثلاثاء/ السلطات الأمنية والصحية والجهات المسؤولة إلى مضاعفة اليقظة واستنفار الجهود لمنع تكرار حادثة التدافع التي وقعت في كربلاء، مقدما في الوقت ذاته تعازيه لأهالي الضحايا.

وأكد صالح - خلال اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - تقديره وتثمينه لجهود أجهزة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والمواطنين في إغاثة المصابين.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت - في وقت سابق اليوم الثلاثاء - مصرع 31 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء التدافع خلال مراسم عاشوراء في كربلاء.