السودان: تراجع منسوب النيل عند العاصمة الخرطوم بنحو 5 سم

واصلت مناسيب النيل انخفاضها التدريجي، اليوم، وسجلت في العاصمة السودانية الخرطوم 17.56 متر، منخفضة نحو 5 سم عن مستوى الأمس.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 6 و7 و8 سبتمبر كانت 6 و6 و7 ملم على التوالي، وستؤدي لانخفاض وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية ليوم غد الجمعة ليكون في حدود 665 مليون متر مكعب، ويستقر وارد نهر عطبرة في حدود 168 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالي:

• القطاع : الدمازين – سنار سيشهد استقرارا.

• القطاع : سنار - الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 15 سم).

• القطاع : الخرطوم - شندي سيشهد انخفاضا (في حدود 6 سم).

• القطاع : شندي - عطبرة سيشهد ارتفاعا (في حدود 2 سم).

• القطاع : خشم القربة - عطبرة سيشهد استقراراً.

• القطاع : عطبرة - سد مروي سيشهد انخفاضا (في حدود 3 سم).

• القطاع : سد مروي - الدبة سيشهد ارتفاعا (في حدود 3 سم).

• القطاع :الدبة - دنقلا سيشهد ارتفاعا (في حدود 4 سم).

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.12 متر وتنخفض غدا إلى 19.98 متر، وتوالي الانخفاض السبت إلى 19.90 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.94 متر، وتنخفض يوم غد الجمعة إلى 18.87 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.56 متر وتنخفض غدا إلى منسوب 17.48 متر.

وتابعت: بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.43 متر وتسجل غدا الجمعة 18.40، بينما تستقر محطة عطبرة اليوم وغدا عند 15.85 متر، وسجلت محطة دنقلا اليوم 15.24 متر وترتفع غدا إلى 15.28 متر.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين السودانيين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.