الترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع جماعيا

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، جماعيًا مع ارتفاع حالة الترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمنتظر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.38% عند 368 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي 0.46% إلى 5019 نقطة.

وخسر "فايننشيال تايمز 100" البريطاني 0.80% مسجلا 5964 نقطة، وفقد "داكس" الألماني نحو 0.20% عند 13211 نقطة.

وتنتظر الأسواق تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية وملاحظاتها حول أداء اقتصاد منطقة اليورو في ظل استمرار جائحة "كورونا".

ومنذ الاجتماع الأخير، أظهرت البيانات الاقتصادية علامات على تباطؤ الانتعاش، وارتفع اليورو وتراجع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس.

وتتطلع الأسواق العالمية أيضا إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادر عن وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق اليوم، يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم "داو جونز" تراجع الطلبات إلى 850 ألف مطالبة جديدة، بانخفاض عن 881 ألف مطالبة الأسبوع الماضي.