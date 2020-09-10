التحالف يعلن تدمير صواريخ وطائرات حوثية باتجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، تدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات "المفخخة" التي أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة "واس" الرسمية، عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله، إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، موضحا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.