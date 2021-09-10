وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء الأحياء بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة والاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة رؤساء الأحياء ومديري الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام الحالي وتعظيم الاستفادة الكاملة من بنودها حيث تم عرض مقترح لكل حي من قبل رؤساء الأحياء بشأن تطوير أو رفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة إعداد ميزانية للرصف والإنارة بحي الخليفة وتحديدا بشارع الأشراف والسلطان حسن ليتم الرصف وتركيب الانترلوك، وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة واستخدام الأعمدة التي يتم إحلالها بالشوارع الجانبية.. مشددة على أن يكون من ضمن خطة العام الجديد لحي المقطم تطوير ورفع كفاءة شارع 9.

وشددت عبدالمنعم - خلال الاجتماع - على ضرورة عمل جدول بأسماء الميادين والشوارع المطلوب تطويرها أو رفع كفاءتها لجميع الأحياء، والاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الطرق وترميم المطبات الصناعية ورفع كفاءة البردورات.

وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في المساهمة في أعمال تطوير وتجميل الميادين وذلك في إطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

وفي سياق متصل، أكدت عبدالمنعم ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بنطاق جميع الأحياء بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المباني الإدارية للأحياء وبالشوارع أيضا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة مواعيد الغلق للمحلات والسناتر التعليمية وارتداء الكمامات.