أعلنت الصين اليوم الجمعة إطلاقها بنجاح القمر الصناعي (دي بي إس) العملاق للبث المباشر من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قولها، "إن القمر الصناعي الجديد الذي تم إطلاقه عبر صاروخ حامل من طراز لونج مارش-3 بي ودخل المدار المخطط له بنجاح، صمم ليعمل 15 عاما، وستديره شركة الصين لاتصالات الأقمار الصناعية".

ويمكن للقمر الصناعي الجديد المجهز بأجهزة إرسال واستقبال مصممة خصيصا، دعم نقل برامج الفيديو عالية الدقة (4K) و(8K) وتوفير خدمات بث مباشر عالي الجودة لأحداث كبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 المقبلة.

كما يوفر القمر الصناعي الجديد خدمات اتصالات موثوقة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الطواريء والإغاثة في حالات الكوارث.