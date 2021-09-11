 كاراجر: من الضروري تجديد عقد صلاح.. اللاعبون الكبار يستحقون رواتب كبرى - بوابة الشروق
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كاراجر: من الضروري تجديد عقد صلاح.. اللاعبون الكبار يستحقون رواتب كبرى

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:59 م

أكد جيمي كاراجر نجم دفاع ليفربول السابق، أنه من الضروري تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات اليوم الجمعة:"فيرجل وأليسون بيكر، هما من أفضل اللاعبين بالدوري بمركزهما، لقد أمّنا على مستقبلهما، من الإلزامي أن يُجدد صلاح بعدهما، اللاعبون الكبار يستحقون رواتب كبرى".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية قبل أيام إن صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 الف إسترليني أسبوعيا.

وينتهي عقد صلاح هداف ليفربول في صيف 2023، أي الموسم بعد المقبل. 

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في مواجهته المقبلة مع ليدز يونايتد بعد غد الأحد.


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