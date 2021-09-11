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أكد جيمي كاراجر نجم دفاع ليفربول السابق، أنه من الضروري تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات اليوم الجمعة:"فيرجل وأليسون بيكر، هما من أفضل اللاعبين بالدوري بمركزهما، لقد أمّنا على مستقبلهما، من الإلزامي أن يُجدد صلاح بعدهما، اللاعبون الكبار يستحقون رواتب كبرى".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية قبل أيام إن صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 الف إسترليني أسبوعيا.

وينتهي عقد صلاح هداف ليفربول في صيف 2023، أي الموسم بعد المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في مواجهته المقبلة مع ليدز يونايتد بعد غد الأحد.