مُطورة لقاح أسترازينيكا لا تنصح بتطعيم الجميع بجرعة ثالثة في بريطانيا

صرحت سارة جيلبرت، إحدى العلماء البارزين الذين صنعوا لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بأنها لا تدعم تطبيق حملة اللقاح الثالثة (المعززة) على نطاق واسع في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن مناعة الأشخاص الملقحين بالكامل مازالت جيدة.



واقترحت جيلبرت، التي طورت لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا، أحد أكثر لقاحات كوفيد استخدامًا في العالم، إرسال الجرعات الإضافية إلى البلدان ذات معدل التطعيم المنخفض، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية.



وجاءت تعليقات جيلبرت، في الوقت الذي تم فيه تقديم بيانات إلى اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية تشير إلى أن جرعة لقاح فايزر الإضافية بعد عدة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من اللقاح عززت بشكل كبير استجابة الجسم المناعية ضد كوفيد-19.



وقالت جيلبرت، إن كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يجب أن يحصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح، وفي الوقت نفسه أشارت إلى أنها لا تعتقد أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إعطاء جرعة ثالثة للجميع.