شباب قسنطينة يلتحق بشباب بلوزداد واتحاد العاصمة في صدارة الدوري الجزائر

التحق فريق شباب قسنطينة بشباب بلوزداد واتحاد العاصمة في الصدارة، عقب تغلبه على ضيفه هلال شلغوم العيد 2/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الجزائري.

والفوز هو الثالث على التوالي للنادي الرياضي القسنطيني ليرفع رصيده إلى تسع نقاط متقاسما بذلك المركز الأول مع شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، فيما تجمد رصيد هلال شلغوم العيد عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وسجل أحمد خالدي، اللاعب السابق لهلال شلغوم العيد، هدف التقدم للقسنطيني في الدقيقة 39 من قذيفة قوية داخل منطقة العمليات اصطدمت بالعارضة قبل أن تستقر في الشباك، وأضاف القائد إبراهيم ذيب، الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع برأسية جميلة بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله أمير بلايلي.

وفي مباراة أخرى، تعادل جمعية أولمبي الشلف مع نادي بارادو 1/1، ليرفع أولمبي الشلف رصيد نقاطه إلى خمس نقاط في المركز السادس، مقابل أربع نقاط لبارادو صاحب المركز الثامن.

تقدم عادل بلقاسم بوزيدة، لنادي بارادو في الدقيقة 66، وأدرك التونسي سليم الجندوبي، التعادل لجمعية أولمبي الشلف في الدقيقة 71.