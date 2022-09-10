«قادرون باختلاف» بمطروح يشاركون في مهرجان إبداع

أعلن وليد الرفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، مشاركة أبناء مطروح "قادرون باختلاف"في مهرجان إبداع قادرون بمجال الفن التعبيري، ضمن أنشطة مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي مشاركة "قادرون باختلاف" ضمن اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، وتقام الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد خطاب مسؤول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.