قال فلاديمير روجوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، إن سلطات كييف أوقفت من جانب واحد استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.



وأضاف رئيس حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي اليوم السبت: "تم وقف استجرار الكهرباء من محطة زابوريجيا الكهروذرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي، وقامت سلطات كييف بهذا العمل من جانب واحد عمدا، على الرغم من وجود إمكانية فنية لتزويد مناطق أوكرانيا بها".



وذكر روجوف، أنه يتم توريد الطاقة الكهربائية من المحطة إلى المناطق المحررة في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا.



وتقع محطة زابوريجيا الكهروذرية قرب مدينة إينروجراد على الضفة اليسرى من نهر دنيبر، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.



وفي الفترة الأخيرة، تعمدت القوات الأوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفق ما أوردته وكالة نوفوستي.