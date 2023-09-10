نيجيريا تسعى لحشد الدعم للانضمام لمجموعة العشرين

قالت نيجيريا إنها تحشد الدعم للانضمام لمجموعة العشرين كعضو دائم، حيث تسعى لاغتنام الفرصة عقب أن أعلنت مجموعة العشرين في قمتها الأخيرة ضم الاتحاد الإفريقي في صفوفها.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تعد الدولة الأفريقية الوحيدة العضو بمجموعة العشرين.. وتقول نيجيريا إنه بصفتها صاحبة أكبر اقتصاد أفريقي وتتمتع بنفوذ جيو سياسي متزايد، فإنه يتعين أن تصبح عضوا أيضا بمجموعة العشرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس نيجيريا بولا تينوبو قال خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي" نيجيريا مستعدة وقادرة لتصبح عضوا رئيسا في أسرة مجموعة العشرين وتشكيل عالم جديد، وبدونها سوف تصبح الاسرة غير مكتملة".

وأضاف أن نيجيريا، التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة يمكن أن تقوم بدور"رئيسي" داخل المجموعة، موضحا أنها تريد أن تساهم في تشكيل "عالم أكثر مساواة".

ويذكر أن تينوبو تعهد منذ أن تولى الرئاسة في مايو الماضي بمضاعفة النمو الاقتصاد السنوي ليصل إلى 6% والبدء في إصلاح السياسة الاقتصادية.