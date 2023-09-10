الدقهلية: انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة بالمنزلة بمشاركة 6 وحدات محلية

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انتهت أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة بمركز ومدينة المنزلة بمشاركة 6 وحدات محلية.

وقال محافظ الدقهلية أيمن مختار إنه تم رفع 45 ألف طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع ورفع كفاءة النظافة بكافة شوارع المدينة وقرى المركز على مدار أيام الحملة.

من جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية المشاركة وهي دكرنس ومنية النصر والجمالية والمطرية وميت سلسيل والكردي ،لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة المشار إليها.

تم الانتهاء من رفع ناتج التطهير من حرم ترعة البحر الصغير على الطريق الزراعي وطريق البحر وقرية البصراط والفروسات وطريق الهويس والطريق المؤدي إلى قرية العمارنة وكنس الأتربة بمدخل المدينة ورفع كفاءة النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والمناطق الداخلية بالمدينة.

يذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية؛ حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.