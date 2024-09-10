 لبنان.. مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على البقاع الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان.. مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على البقاع الغربي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 12:32 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على البقاع الغربي.

ونقلت عن بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية، قوله إن «المسيرة التي شنها العدو الإسرائيلي على طريق عام في البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح».

من جهتها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل عنصر من حزب الله يدعى «محمد الشاعر»، باستهداف دراجة في البقاع الغربي وسط لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصعيدا في حدة الاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أيام.


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