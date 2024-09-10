أبوالغيط: نتنياهو غير مستعد لإبرام صفقة بشأن غزة ولا يريد دفع المقابل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، إنه صار واضحاً اليوم للجميع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مستعد لإبرام صفقة بشأن غزة لأنه لا يريد دفع المقابل ولا وقف هذه الحرب العدوانية حتى بهدف إنقاذ أبناء شعبه الذين صار أغلبهم واعين بحقيقة مراوغاته وأجندته المكشوفة.

جاءت تصريحات أبوالغيط، خلال أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة اليمن وبحضور وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشار أبوالغيط، إلى ادعاء رئيس حكومة الاحتلال أن "محور فيلادلفيا" هو ما يُعطل صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، مضيفاً أن رفض وجود قوات الاحتلال على الحدود بين مصر وقطاع غزة هو موقف مصري مدعوم عربياً بشكل واضح، ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على القطاع، ورفض اقتطاع أجزاء منه.