يعود "أسبوع أفلام جوته" في القاهرة والإسكندرية، وهو احتفال سنوي بالسينما الألمانية والعربية ينظمه معهد جوته في القاهرة والإسكندرية.

ستُقام دورة هذا العام في القاهرة من 17 إلى 23 سبتمبر في مقري معهد جوته بالدقي ووسط البلد، وفي الإسكندرية من 19 إلى 24 سبتمبر في مقر المعهد بشارع البطالسة ومركز الجزويت الثقافي.

يقدم برنامج هذا العام مجموعة شيقة من الأفلام التي تعرض إبداعات ومواهب صانعي الأفلام من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أفلام طويلة وقصيرة تغطي مجموعة متنوعة من الأنواع، من الوثائقيات إلى الدراما والرسوم المتحركة والكوميديا الرومانسية.

يتضمن برنامج الأفلام الألمانية ثمانية أفلام روائية طويلة وخمسة أفلام قصيرة أُنتجت خلال العامين الماضيين، ومعظمها يُعرض للمرة الأولى في مصر ضمن أسبوع أفلام جوته 2024.

في المقابل، يسلط برنامج الأفلام العربية الذي صممه المخرج بسام مرتضى تحت عنوان "من العائلة … للوطن" الضوء على موضوعات الأرشيف والذاكرة التي لعبت دورًا محوريًا في صناعة الأفلام العربية خلال العامين الماضيين. تشمل المجموعة المختارة أفلامًا من مصر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان واليمن: سبعة أفلام طويلة وستة أفلام قصيرة.

يتناول المعرض المصاحب لأسبوع الأفلام موضوع الذاكرة والأرشيف تحت عنوان "ذاكرة ممتدة: عن الأرشيف المضاد"، والذي تنسقه "مدرار للفن المعاصر".

يقدم المعرض استكشافًا لمفهوم الأرشفة من خلال مجموعة مختارة من أعمال فنانين مصريين وفلسطينيين ولبنانيين وعراقيين، مستمدة من أرشيف "مدرار" الواسع الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمن.

يتحدى المعرض الفهم التقليدي للأرشيف ويقترح بدلاً من ذلك "أرشيفًا مضادًا" يتفاعل مع الطبيعة المتغيرة والمتطورة للذاكرة والمعرفة والزمن.

الفنانون المشاركون في المعرض هم: عمرو علي، ديسيل مختيجيان، هدى لطفي، لاريسا صنصور، مروة بن حليم، مرغريت فرج، نادية غانم، رانيا ستيفان، سيف الصائغ، وياسمين المليجي. يفتتح المعرض يوم 17 سبتمبر في الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 8 أكتوبر 2024 في جاليري "تخشينة²" بمقر معهد جوته في وسط البلد بالقاهرة.

بالإضافة إلى عروض الأفلام والمعرض، يتضمن البرنامج ورش عمل وحلقات نقاشية. وستشارك المخرجة الألمانية سونيا هايس، مخرجة فيلم "متى ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق؟"، كضيفة خاصة. ستعقد هايس ورشتين عمل في كل من القاهرة والإسكندرية حول تحويل الأعمال الأدبية إلى سينمائية، بالإضافة إلى مناقشتين مفتوحتين مع الجمهور بعد عرض فيلمها في القاهرة والإسكندرية.

يذكر أن حضور الأفلام والجلسات النقاشية سيكون متاحًا للجمهور، ولا يتطلب الأمر تذاكر أو حجزًا مسبقًا.