العاهل الأردني يدعو إلى الوقوف أمام كل ما يهدد أمن المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، دعم بلاده الراسخ للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.

وشدد الملك عبدالله، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، على استمرار الأردن ببذل كل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، مؤكدا رفض الأردن المطلق لأية إجراءات لضم الأراضي.

وبالحديث عن مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك الشهر الحالي، أكد الملك الأردني أهمية أن ينتج عن المؤتمر خطوات واضحة تدعم المسار السياسي، لا سيما مع نية عدة دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته للوقوف أمام كل ما يهدد أمن المنطقة، مجددا إدانة الأردن "للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر".

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تناول اللقاء مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية، إذ أكد الملك عبدالله ضرورة حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للحد من الوضع الكارثي.

وجدد التأكيد على رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

ولفت إلى استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما أكد الملك الأردني أهمية دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح وتمكينها، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني الدور المحوري للأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده.