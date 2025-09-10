اتحاد الصحفيين العرب يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل أمس على دولة قطر الشقيقة الأمر الذي يعتبر استفزازا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن هذا العدوان يعتبر تصعيدا خطيرا من جانب إسرائيل نظرا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت بتشجيع من الولايات المتحدة التي تعتبر ضالعة في هذا العدوان وذلك بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بهذا العدوان الغادر على دولة قطر.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة.

كما طالب مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي