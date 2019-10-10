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يستعد المهاجم البرازيلي نيمار، لخوض لحظة تاريخية من مسيرته الدولية، عندما يلعب مع منتخب بلاده ضد السنغال اليوم الخميس.

وتلتقي البرازيل بأسود التيرانجا اليوم بسنغافورة، في مواجهة ودية بين الطرفين خلال فترة التوقف الدولي.

وقبل هذا الحدث تسلم مهاجم باريس سان جيرمان، قميصاً تذكارياً يحمل هذا الرقم من أسطورة بلاده بيبيتو.

وكتب صاحب الـ27 عاماً عبر حسابه على موقع إنستجرام:"لم أتخيل في أحلامي أن أصل لهذا الإنجاز، أشكر الله على منحي هذه الفرصة".

وأضاف:"غداً سيكون يوماً تاريخياً لن أنساه طوال حياتي، بتمثيل بلادي في 100 مباراة".