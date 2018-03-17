تحدث عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، بتوجيه كلمة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وتمنياته له بالشفاء.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر مقطعًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمنى خلاله الشفاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الذي يخضع لفحص طبي وقد يُجري عملية جراحية في ألمانيا.

وقال القيعي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" رداً على تركي آل الشيخ : "من لا تمسه الكلمة الطيبة وتترك لديه أثراً إيجابياً، لكن ما زال البعض يريد أن يسود التوتر".

وأضاف القيعي :"لا يجب أن يقول أحدهم كلمهم طيبة ثم ترد عليه بلوم أو اتهام، كل ما أطلبه أن تظل العلاقات الطيبة، ولا نريد أن نعيد الموسم المتوتر الماضي مجدداً".

وعن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق، أشاد القيعي به، قائلًا :"يشبه المخرج الشاطر الذي يهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالممثلين لينجح في الحصول على أفضل أداء لديهم".