 ضبط صاحب فيديو «فرض الإتاوات» على السائقين في الإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 10 أكتوبر 2019 10:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

ضبط صاحب فيديو «فرض الإتاوات» على السائقين في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 10:38 ص

تمكنت شرطة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل، 27 عامًا، والذي ظهر في فيديو أمام مستشفى الحضرة الجامعي، يحمل سلاحا يهدد به السائقين، ويحصل منهم على مبالغ مالية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبفحص سجل حالته الجنائية، تبين أنه قد سبق اتهامه في 19 قضية (سلاح أبيض - تشرد - أقراص مخدرة - ذخيرة - سرقة).

وبمواجهته بالفيديو، اعترف بالواقعة تفصيليًا، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرقي؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

كان مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُظهر أحد الأشخاص مُمسكا سلاح أبيض "مطواة"، ويهدد سائقي سيارات الأجرة ويطالبهم بدفع مبالغ مالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك