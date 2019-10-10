ضبط صاحب فيديو «فرض الإتاوات» على السائقين في الإسكندرية

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تمكنت شرطة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل، 27 عامًا، والذي ظهر في فيديو أمام مستشفى الحضرة الجامعي، يحمل سلاحا يهدد به السائقين، ويحصل منهم على مبالغ مالية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبفحص سجل حالته الجنائية، تبين أنه قد سبق اتهامه في 19 قضية (سلاح أبيض - تشرد - أقراص مخدرة - ذخيرة - سرقة).

وبمواجهته بالفيديو، اعترف بالواقعة تفصيليًا، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرقي؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

كان مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُظهر أحد الأشخاص مُمسكا سلاح أبيض "مطواة"، ويهدد سائقي سيارات الأجرة ويطالبهم بدفع مبالغ مالية.