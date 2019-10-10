رئيس الوزراء الباكستاني يزور الرياض وطهران الشهر الجاري

يزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المملكة العربية السعودية وإيران خلال الشهر الجاري، في إطار المحاولات الباكستانية لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الباكستانية- في تصريحات خاصة لصحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية- أنه لم يتم تحديد مواعيد الزيارة حتى الآن.

وأشار المسؤول- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن الزيارة تأتي بهدف التوسط بين البلدين لحل النزاعات بينهما.

وصرح مسؤول آخر، بأن باكستان تتواصل مع كل من طهران والرياض؛ للتوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الراهنة.

يُشار إلى أن التوترات بين الرياض وطهران تزايدت الشهر الماضي بعض الهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت نفط سعودية، وأشارت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى إيران، وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وزادت الهجمات على منشآت النفط السعودية من احتمالية نشوب صراع مباشر بين الرياض وطهران، إلا أن باكستان وبعض الدول الأخرى تحاول التوسط بين البلدين، وأقر عمران خان بجهود التوسط خلال زيارته الأخيرة لنيويورك؛ لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة في تخفيف حدة التوترات بين البلدين.

وقبل توجهه إلى نيويورك توجه عمران خان إلى الرياض حيث أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعلى هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمع عمران خان مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

وتتمتع باكستان بعلاقات استراتيجية وثيقة مع المملكة العربية السعودية ولكن في الوقت نفسه تعتبر إيران جارة مهمة، وفي حال نجاح رئيس الوزراء الباكستاني في التوسط في اتفاق ما بين إيران والمملكة العربية السعودية فسيُعتبر ذلك نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا لإسلام أباد.