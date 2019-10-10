رئيس الزمالك: إذا كان هناك «رجلا» في الأهلي فليظهر عقد كهربا

تحدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي الأهلي في إظهار عقد اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الأبيض السابق والمحترف بالدوري البرتغالي حالياً.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا".؟

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده وفقاً لما ذكره اللاعب، لكن إدارة الأبيض أكدت أن هناك عقداً أخر ما زال سارياً لتتهم لاعبها بالهروب.

وأضاف مرتضى: "هل سيتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب محمود كهربا بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سبباً في غضبنا منه في نادي الزمالك".

وتابع رئيس الزمالك : "هذا هو كهربا الذي بصق على جماهير الزمالك، وهو أيضاً الذي اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب".

وأردف : "أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا، أؤكد أن اللاعب لم يوقع كما يتردد".