 الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: «الترامادول» داء شنيع يهدد الرياضة في مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: «الترامادول» داء شنيع يهدد الرياضة في مصر

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 3:45 ص | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 3:45 ص
تحدث أسامة غنيم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات "النادو"، عن وجود أزمة منشطات في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
 
وتابع غنيم في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء: "كرة القدم في مصر من اللعبات النظيفة ولكن بها داء شنيع وهو «الترامادول» والذي يهدد الرياضة المصرية بالكامل ".
 
وأضاف: "الترامادول يساعد اللاعب على تأخر الإحساس بالتعب، أي يستطيع الجري لـ8 كليو بدلا من 6 كيلو أو 4 كيلو، وهو غير مدرج بالمحظورات".
 
وشدد على أن مخاطر الترامادول خطيرة جدا، يؤدي إلى إدمان وإلى سرطان، وسنقوم بعمل مؤتمر قريبا عن مخاطر الترامادول للقضاء على آفة الترامادول بالملاعب المصرية.

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