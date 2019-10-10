الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: «الترامادول» داء شنيع يهدد الرياضة في مصر

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تحدث أسامة غنيم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات "النادو"، عن وجود أزمة منشطات في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وتابع غنيم في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء: "كرة القدم في مصر من اللعبات النظيفة ولكن بها داء شنيع وهو «الترامادول» والذي يهدد الرياضة المصرية بالكامل ".

وأضاف: "الترامادول يساعد اللاعب على تأخر الإحساس بالتعب، أي يستطيع الجري لـ8 كليو بدلا من 6 كيلو أو 4 كيلو، وهو غير مدرج بالمحظورات".