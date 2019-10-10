الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: «الترامادول» داء شنيع يهدد الرياضة في مصر

تحدث أسامة غنيم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات "النادو"، عن وجود أزمة منشطات في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
وتابع غنيم في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء: "كرة القدم في مصر من اللعبات النظيفة ولكن بها داء شنيع وهو «الترامادول» والذي يهدد الرياضة المصرية بالكامل ".
وأضاف: "الترامادول يساعد اللاعب على تأخر الإحساس بالتعب، أي يستطيع الجري لـ8 كليو بدلا من 6 كيلو أو 4 كيلو، وهو غير مدرج بالمحظورات".
وشدد على أن مخاطر الترامادول خطيرة جدا، يؤدي إلى إدمان وإلى سرطان، وسنقوم بعمل مؤتمر قريبا عن مخاطر الترامادول للقضاء على آفة الترامادول بالملاعب المصرية.