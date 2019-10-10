فوكس نيوز: ترامب رفض طلب أكراد سوريا بفرض منطقة حظر طيران

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" القول، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "خرج عن النص" خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنح "الضوء الأخضر" للعملية العسكرية التركية في سوريا، في قرار صادم للجيش الأمريكي.

ونقلت القناة الأمريكية عن تلك المصادر القول إن ترامب خرج عن النص الذي أعطاه له فريقه للأمن القومي كنقاط نقاش لمحادثته الهاتفية مع الرئيس التركي.

وأضافت المصادر أن الصدمة مازال يتردد صداها داخل الجيش الأمريكي بأن البيت الأبيض قد منح الضوء الأخضر لهذه العملية العسكرية التركية خلال تلك المحادثة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مصدر عسكري رفيع قوله إن الكثير من الناس سيموتون، وأن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا أصبح مؤكدا الآن، كما أشارت مصادر أخرى إلى أن "العملية التركية أوسع بكثير مما كان يعتقد في الأساس، وأوسع وأعمق بكثير مما كان متوقعًا".

وكشفت القناة الأمريكية أن "قوات سوريا الديمقراطية، طلبت دعما جويا عاجلا من الجيش الأمريكي وإنشاء منطقة حظر طيران، وأن الرئيس ترامب قد أمر الجيش الأمريكي بعدم تقديم المساعدة".

وأوضحت "فوكس نيوز" أن القادة العسكريين الأمريكيين حذروا ترامب والبيت الأبيض من أن قرارهم بسحب القوات "يمكن أن يؤدي إلى تطهير عرقي بحق المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا بجانب القوات الأمريكية لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، لكن الإدارة الحالية تجاهلت نصيحتهم.

ولفتت القناة الأمريكية إلى أن الغزو التركي أثار موجة جديدة من الانتقادات ضد ترامب من بعض حلفائه في الحزب الجمهوري، حيث حث السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، الرئيس ترامب على "تغيير المسار"، مؤكدا أنه لايزال هناك وقت