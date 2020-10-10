الداخلية في 24 ساعة: ضبط 178 قطعة سلاح وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملاتها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط: "178 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهما"، وشملت المضبوطات "13 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، و131 فرد محلب، و400 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، 194 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 76 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت: "تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 3 حوادث متنوعة، و210 قضية مخدرات بحوزة 217 متهما، وضُبط خلالها 53 كيلو مخدرات، و42 متهم ومراقب هارب، 22 متهم بالبلطجة، 126 دراجة نارية مخالفة، 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة".

فضلا عن فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 5 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.