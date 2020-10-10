تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها المليشيا باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف المالكي أن عملية إطلاق الحوثي للطائرات "تأتي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة الواقعة على الحدود مع اليمن".

ودمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء الماضي طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية كانت متجهة إلى المملكة.

وسبق ذلك إعلان السعودية يوم الاثنين الماضي إحباط "هجوم إرهابي وشيك" بزورق حوثي يتم التحكم فيه عن بعد جنوب البحر الأحمر وتم تدميره.