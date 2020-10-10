قطر تسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 127 ألفًا و778 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 219.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 208 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 124 ألفًا و767.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.