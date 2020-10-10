إصابات كورونا في العراق تتخطى حاجز الـ400 ألف

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400 ألف و124 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إلى تسجيل 55 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9790.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4233 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 332 ألفًا و330.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.