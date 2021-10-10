حبس أمريكية 4 أيام وتغريمها 1000 دولار لاقترابها من دب مسافة أقل من 91 مترا

حُكم على شابة أمريكية بالسجن 4 أيام وبغرامة قدرها 1000 دولار، لاقترابها أكثر من اللزوم من دبّة وصغارها في متنزّه ييلوستون الوطني.

وأقرّت سامانثا ديرينغ، بذنبها في الاقتراب لمسافة أدنى من 91 مترا، من هذه الدبّة الرمادية؛ لالتقاط صورة لها في 10 مايو الماضي في هذا المتنزّه الطبيعي الشاسع، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعي العام في وايومينغ.

وفي ذاك اليوم، كانت الشابة البالغة من العمر 25 عاما، في منطقة رورينغ ماونتن، عندما أطلّت دبّة وصغارها الثلاثة. وفي حين عاد الزوّار الآخرون أدراجهم وركبوا سيّاراتهم عملا بالتعليمات الموجّهة إليهم في هذه الحالة، استمرّت سامانثا ديرينغ في التقاط الصور بالرغم من محاولة الدبّة إبعادها.

قال المدّعي العام بوب موراي، إن "الحيوانات في متنزّه ييلوستون الوطني هي فعلا برّية. فالمتنزّه ليس حديقة حيوانات يمكن فيها التفرّج على هذه الكائنات بكلّ أمن في الجهة المقابلة من حاجز فاصل".

وشدّد على أن "الاقتراب من دبّة رمادية وصغارها ضرب من الغباء. ومن حسن حظّ ديرينغ أننا نتكلّم عنها بصفتها متّهمة وليس سائحة مبتورة الأطراف"، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

وتمنع قواعد المتنزّه الاقتراب من الحيوانات الكبيرة مسافة تقلّ عن 23 مترا، ومن الدببة والذئاب مسافة دون 91 مترا.