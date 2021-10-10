الآلاف في باكستان يحضرون جنازة العالم النووي عبد القدير خان

حضر آلاف الأشخاص جنازةالعالم النووي الباكستاني، عبد القدير خان، الذي يبجله الكثيرون في باكستان، باعتباره الأب لبرنامج الأسلحة النووية في البلاد.

وتم بث صلاة الجنازة، في مسجد "فيصل" التاريخي في إسلام آباد، على الهواء مباشرة، عبر محطات البث الوطنية والخاصة. وحضر زعماء بارزون مدنيون وعسكريون وسياسيون الجنازة.

يذكر أن عبد القدير خان، قد توفي اليوم الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما.

وكان خان قد تم نقله إلى مستشفى في إسلام آباد، في وقت مبكر صباح اليوم، حيث توفي، بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19 .

وذكر رئيس وزراء باكستان، عمران خان أن العالم النووي "حظي بحب الأمة، لإسهاماته الحاسمة في جعلنا دولة نووية".