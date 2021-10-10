السودان يشيد بدور السويد لسعيها نحو حل مشكلة ديونه

أشاد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بالدور الكبير الذي تقوم به مملكة السويد تجاه السودان من خلال اجتماعات أصدقاء السودان التي عقدت في لندن وبرلين والسعودية، ولسعيها نحو حل مشكلة ديون السودان.

وأعرب إبراهيم، خلال لقائه اليوم الأحد، في الخرطوم مع جانن ألم أركسون، وزيرة التنمية الدولية بمملكة السويد، عن امتنانه لمملكة السويد لدعمها الذي ظلت تقدمه للسودان لدعم الفترة الانتقالية في برامج الحماية الاجتماعية وبرنامج دعم الأسر وبرامج منظمة اليونسيف للتنمية ودعم الخدمات الأساسية للتعليم والصحة ودعم القطاع الزراعي في شرق السودان واهتمامها بالتحول المناخي ومعالجته في كل مناطق السودان.

من جانبها، حيت الوزيرة السويدية وقفة الشعب السوداني مع حكومته، داعية إلى المزيد من تضافر الجهود حتى يستفيد الشعب السوداني من كل إمكانياته.

وأكدت ضرورة دعم القطاعات الحيوية التي يحتاجها السودان في الفترة المقبلة مثل الطاقة المتجددة وبناء قدرات الشباب والمرأة وعدد من المشاريع التي تهدف للسلام ودعم التحول الرقمي.