رابطة الأندية: هدفنا عودة الجماهير بكامل سعة الملاعب

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، حرص الرابطة على عودة الجماهير بشكل كامل إلى ملاعب الدوري المصري، ولكنه شدد على ضرورة أن تكون العودة تدريجية.

ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، وأجريت القرعة أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة، وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية أمام الإسماعيلي لحساب الجولة الأولى فيما يلتقي الزمالك مع سموحة.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «الكورة دائما للجماهير، ولا يوجد كرة قدم بدون جماهير.. عشنا لمدة 12 عاما في غياب جماهيري، وبدأنا في الموسم الماضي بـ2000 مشجع، وصلنا إلى 5000 مع نهاية الموسم وسنبدأ الموسم المقبل بـ6000 متفرج».

وأضاف: «هناك حِمل دائما علينا كأشخاص عاملين في مجال الرياضة أو الأندية وهي الاحتقان، فأنت لا تريد أن تخطو خطوة للوراء في أي شيء.. هدفنا أن نتحرك خطوة بخطوة حتى تعود الملاعب لكامل سعتها الجماهيرية».

وتابع: «لا نريد تعصب أو احتقان، نريد أن تشجع الجماهير أنديتها وتذهب إلى الملعب للاستمتاع.. الجمهور المصري جمهور متميز، دائما ما كان يقال عن استاد القاهرة ملعب الرعب ودائما ما يقدمون شكلا يليق بنا في المحافل الدولية».

وأتم: «عودة الجماهير بعد انقطاع طويل يجب أن تكون بالتدريج وهو ما حدث في إنجلترا نفسها».