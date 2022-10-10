طالب المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، الدولة بالاهتمام بتوطين صناعة السيارات، بدلًا من زيادة الاستيراد؛ وذلك نظرًا لوجود أزمة في توافر العملة الأجنبية، التي تُعد أساسًا في كل قرارات الدولة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدولة عليها ترسيخ بنية تحتية مميزة في صناعة السيارات، كاشفًا عن وجود مناقشات من أجل تدشين استراتيجية تكون بمثابة البنية الأسياسية للصناعة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستند على 4 أولويات، وهي: «تصنيع السيارات الكهربائية وبطاريتها، وزيادة المنتج المحلي، وكذلك التصدير، وإعادة الاستثمارات وتزويدها»، مشيرًا إلى اهتمام الدولة حاليًا بتصنيع السيارات الكهربية.

واستكمل حديثه، بأنه في عام 2030 ستختفي السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، وستحل محلها هذه النوعية من السيارات؛ التي تتميز بعدم الحاجة إلى تغيير الزيوت، فضلا عن توافر مراكز الصيانة، كما أن بطاريتها تمثل 60% من السيارة ولا تحتاج إلا الشحن.