بكين: مبدأ صين واحدة أساس الاستقرار عبر مضيق تايوان

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن مبدأ صين واحدة يعد الأساس الذي يدعم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "ماو نينج" - في مؤتمر صحفي اعتيادي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إننا مستعدون لخلق مساحة كبيرة لإعادة التوحيد السلمي، ولكننا لن نترك أي مجال للأنشطة الانفصالية لما يسمى (استقلال تايوان)".

وأضافت أن التوتر الحالي عبر مضيق تايوان يعود إلى حقيقة التمسك العنيد من جانب سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بالوضع الانفصالي لما يسمى "استقلال تايوان"، وكذلك التواطؤ مع القوى الخارجية للقيام باستفزازات بصورة متواصلة، وهو الأمر الذي يقوض بشكل خطير الأساس المهم للتنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

وتابعت قائلة إن مسألة تايوان تثير الشواغل بالنسبة لسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، مشددة على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، موضحة أن العلاقات عبر المضيق ستتحسن وتتطور عند اتباع مبدأ صين واحدة. ومع ذلك، قالت "ماو" إن الانحراف عن المبدأ سيؤدي إلى توتر واضطراب في العلاقات عبر المضيق.