-قتلى وجرحى في العاصمة وانقطاع الطاقة عن عدة مناطق.. وأوكرانيا: روسيا أطلقت 75 صاروخا وسنأخذ بثأرنا.. وبوتين: الضربات ردا على الهجمات الإرهابية

-وزير خارجية أوكرانيا: الرئيس الروسي إرهابي يتحدث بالصواريخ.. الصين تدعو إلى وقف التصعيد.. وبريطانيا: الهجمات غير مقبولة





دوت سلسلة من الانفجارات وسط كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو غرب أوكرانيا، صباح الاثنين، وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود من مباني العاصمة الأوكرانية، في أول ضربة تستهدف كييف منذ 26 يونيو الماضي، جاء ذلك فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تحاول محو بلاده من على وجه الأرض، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضربات على أوكرانيا تأتي ردا على "الهجمات الإرهابية".

وجاءت سلسلة الانفجارات في المدن الأوكرانية، بعد عملية تفجير دمرت جزءاً من جسر القرم بين روسيا وشبه الجزيرة التي سبق أن ضمتها موسكو في عام 2014.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سقوط 5 ضحايا على الأقل وإصابة 12 بجروح جراء الانفجارات التي هزت كييف. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بانقطاع الطاقة عن عدد من المناطق بعد الضربات الروسية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

فيما قال مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني روستيسلاف سميرنوف اليوم إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون في ضربة صاروخية نفذتها روسيا على منطقة شيفشينكيفسكي بوسط العاصمة كييف.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بتوقف خدمات القطارات في العاصمة كييف، إضافة إلى تحول جميع محطات مترو الأنفاق إلى ملاجئ للمواطنين.

وفي السياق، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على تطبيق تلجرام، إن العاصمة "لا تزال تحت التهديد"، مضيفًا أن قوات الأمن أغلقت الشوارع الرئيسية، بينما بدأت جهود الإغاثة والإنقاذ.

وصباح اليوم، نشرت ليزيا فاسيلينكو، عضو البرلمان الأوكراني، صورة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تظهر انفجارًا واحدًا على الأقل وقع قرب المبنى الرئيسي لجامعة كييف الوطنية وسط العاصمة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخاً اليوم على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على تطبيق تليجرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخاً أسقطت دفاعاتنا الجوية 41" منها، ذاكرًا أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيّرة عسكرية".

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن عددا من الانفجارات القوية دوّت في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة، فيما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن ثلاثة انفجارات قوية تم سماعها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من عدة مواقع في المدينة. وأفاد التلفزيون الأوكراني بأن "السكان يحتمون بمحطات قطار الأنفاق".

كما تعرضت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا للقصف صباح اليوم على ما أعلن الحاكم ماكسيم كوزيتسكي، بعدما بقيت بصورة عامة بمنأى عن النزاع الجاري في البلد.

وكتب كوزيتسكي على تليجرام: "سُجلت ضربات على البنى التحتية الخاصة بالطاقة في منطقة لفيف"، داعياً السكان إلى "البقاء في الملاجئ" بسبب "مخاطر حصول هجمات جديدة".

وفي أول رد فعل على سلسلة الانفجارات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك ضحايا وجرحى في انفجارات هزت مدناً في أنحاء أوكرانيا اليوم، متهما روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأضاف عبر تطبيق المراسلة تليجرام: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في مدينة زابوروجيا، استهداف الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف".

وتابع: "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك ضحايا وجرحى".

وأشار زيلينسكي إلى استهداف روسيا، البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا أمس، لافتًا إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقال زيلينسكي، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة"، مضيفاً أن ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوروجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.

في المقابل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجمات موسكو الصاروخية على العديد من المدن الأوكرانية بأنها رد فعل على "الهجمات الإرهابية" ضد أرض روسية، مهددا الرئيس الروسي أوكرانيا "برد" أكثر صرامة إذا استمرت "الهجمات الأوكرانية".

وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية إن موسكو شنت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع صباح اليوم ردا على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وفقا لوكالة "رويترز".

فيما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت بلاده اليوم تظهر أن بوتين "إرهابي يتحدث بالصواريخ"، على حد تعبيره.

وأضاف على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعرضت أوكرانيا لعدة ضربات صاروخية، أسلوب بوتين الوحيد هو الإرهاب في المدن الأوكرانية المسالمة، لكنه لن يكسر أوكرانيا. وهذا أيضاً رده على كل الساعين إلى التهدئة الذين يريدون التحدث معه عن السلام. بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ".

وعلى الصعيد الدولي، أعرب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "صدمته العميقة" حيال الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف ومدناً أوكرانية أخرى.

وقال بوريل على "تويتر": "لا مكان لهذا النوع من الأعمال في القرن الـ21. أدينها بأشد العبارات"، متابعا: "نقف إلى جانب أوكرانيا. المزيد من الدعم العسكري في طريقه من الاتحاد الأوروبي"، في إشارة على ما يبدو إلى حزمة تمويل عسكري جديدة يستعد التكتل للاتفاق عليها.

فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن الضربات الصاروخية الروسية على كييف ومدن أخرى "غير مقبولة".

وقال على "تويتر": "إنها تعبير عن ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا قوته"، مضيفاً أنه اتصل بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

واعتبر وزير الخارجية البولندي أن الضربات الروسية على أوكرانيا بمثابة "جريمة حرب".

بدورها، حثّت السفارة الأمريكية لدى كييف رعاياها على مغادرة أوكرانيا بشكل عاجل. وجاء في نص الدعوة: "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على البقاء في أماكنهم ومغادرة أوكرانيا باستخدام النقل البري الخاص عندما يكون ذلك آمنا".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم إلى وقف التصعيد في أوكرانيا بعد أن هزت انفجارات عدة مدن منها كييف. وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينج في إفادة صحفية: "نأمل في وقف التصعيد قريبا".